Reabren tramo del bulevar Río Santiago

El bulevar Río Santiago fue reabierto al tránsito vehicular en el tramo que va de Sierra Leona a avenida Muñoz, en ambas orientaciones, luego de permanecer cerrado por desfogue de la presa San José.

Las autoridades informaron que, aunque la circulación ya está permitida, persisten algunos encharcamientos, por lo que se recomienda manejar con precaución para evitar accidentes.

En contraste, el bulevar Río Españita continúa cerrado al paso vehicular hasta nuevo aviso, debido al nivel de agua acumulado.

Elementos de la Policía Vial mantienen recorridos de seguridad y supervisión en la zona, atendiendo las indicaciones del Comité Municipal de Protección Civil.

