LOURDES INICIA SU FE

Abate GCE a 2 integrantes de célula criminal

Se registró un enfrentamiento a balazos en Santo Domingo, en los límites con Zacatecas

Por Redacción

Enero 28, 2026 03:00 a.m.
A
Durante un enfrentamiento contra presuntos delincuentes en el municipio de Santo Domingo, elementos de la Guardia Civil Estatal lograron abatir a dos integrantes de una célula criminal cuando realizaban un operativo de seguridad en la zona limítrofe con el estado de Zacatecas.

Los hechos ocurrieron en la comunidad de Illescas, en el municipio de Santo Domingo, mientras los elementos estatales realizaban recorridos estratégicos con el objetivo de inhibir conductas delictivas y salvaguardar a la población en la zona Altiplano.

En determinado momento vieron a dos sujetos armados que se desplazaban en una camioneta en color blanco, mismos que pretendieron y dispararon en contra de los oficiales, los cuales actuaron conforme a los protocolos establecidos, repeliendo el ataque.

Como resultado, los dos agresores que iniciaron el ataque perdieron la vida en el lugar, encontrándose en interior del vehículo en el que se transportaban dos armas de fuego cortas, así como diversas dosis de droga.

Uno de los fallecidos fue identificado como Andrés "N" alias "El Chino", de 35 años de edad, mientras que el segundo permanece en calidad de no identificado.

Al sitio acudieron también elementos de la Guardia Nacional, Policía de Investigación y Servicios Periciales, quienes brindaron apoyo y realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento de los cuerpos y el aseguramiento de los indicios.

Los cuerpos fueron enviados al Servicio Médico Legista para que se les practicara la autopsia de ley y esperar a que los reclamaran para entregarlos a los familiares a través del Ministerio Público que se encarga de llevar a cabo las diligencias legales.

La Guardia Civil del Estado reitera que continuará fortaleciendo las acciones de seguridad y vigilancia en coordinación interinstitucional para garantizar la paz y tranquilidad en el Estado.

