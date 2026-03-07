Abaten policías a dos civiles durante tiroteo

MATEHUALA. -Dos civiles muertos y un lesionado, fue el saldo de un operativo por parte de elementos de la Guardia Civil Estatal que implementaron en la comunidad de Tanque Colorado, perteneciente al municipio de Matehuala.

Inicialmente se reportó una agresión a una patrulla y al acudir los compañeros en apoyo se encontraron de frente a dos vehículos, ahí hubo intercambio de disparos con el saldo ya mencionado.

De los civiles fallecidos, el hombre fue identificado como integrante del Cuerpo de Bomberos de Matehuala, se trataba de Yahir Herrera García de 23 años de edad, el cual viajaba en un carro junto con una mujer que también resultó sin vida, al parecer pariente política.

De este caso, tres agentes de la Guardia Civil Estatal fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial a fin de que sean investigados y se deslinden responsabilidades.

Al respecto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, informó que, luego de un reporte de agresión contra una patrulla de la Guardia Civil Estatal en la comunidad de Tanque Colorado, se desplegó un operativo de apoyo por parte de elementos estatales que se encontraban en la zona.

Durante la intervención, los elementos ubicaron una camioneta relacionada con el reporte inicial, así como un vehículo sedán que circulaba en el mismo trayecto.

De acuerdo con los primeros reportes operativos, se registró un intercambio de disparos por parte los policías y ocupantes de la camioneta y posteriormente se inició una persecución de ambos vehículos.

Como resultado de estos hechos, los dos ocupantes del automóvil dos personas perdieron la vida, tratándose del bombero y su acompañante, en tanto que otra persona una más resultó lesionada y se le llevó a un hospital para que recibiera atención médica.

Ante esta situación, los tres elementos de la Guardia Civil Estatal que participaron en la intervención fueron trasladados a la capital del estado y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, a fin de que se realicen las investigaciones correspondientes y se deslinden responsabilidades conforme a la ley.

Al respecto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado reitera su disposición para colaborar con las autoridades ministeriales y garantizar que este caso se esclarezca con total transparencia y apego al marco legal.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Matehuala, Manuel Mauricio Flores, en una rueda de prensa informó que al momento de los hechos Yahir Herrera no estaba en servicio y tampoco traía vehículo oficial, ya que gozaba de un permiso a cuenta de vacaciones y regresaba a laborar el próximo domingo.

Agregó que su ingreso a la corporación de auxilio se dio en el 2024, luego de que concluyó su preparación académica y mostraba buena disposición dentro de las actividades que se le asignaban, incluso fuera de horario.

Adelantó el jefe de bomberos que se le prepara un homenaje de cuerpo presente y para ello está en pláticas con la esposa, a fin de que lo autorice para -dentro de la ceremonia- entregarle los accesorios que portaba en sus servicios.