Accidente vial deja sólo daños materiales

CIUDAD VALLES.- El conductor de un vehículo particular no tuvo precaución al transitar por la colonia Vergel, y ocasionó un choque, aunque para su fortuna no hubo heridos.

La noche del miércoles los oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal tomaron conocimiento de un accidente vehicular que ocurrió en el cruce de las calles Mariano Arista y Artes, a la altura de la escuela primaria Constituyentes.

Supuestamente fue ocasionado por el conductor de un vehículo marca Chevrolet color rojo, quien iba saliendo del fraccionamiento Morales con dirección a la zona centro sobre la calle Mariano Arista.

Sin embargo, no hizo alto en el mencionado cruce y se atravesó al paso de una camioneta marca Toyota color blanco, cuyo conductor no alcanzó a detenerse y colosionó contra el auto.

Como las dos unidades estaban aseguradas, hubo un acuerdo entre los conductores