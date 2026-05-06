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Accidentes viales dejan sólo daños materiales

Impactaron dos camionetas y una revolvedora arrastró a un automóvil

Por Redacción

Mayo 06, 2026 03:00 a.m.
A
Accidentes viales dejan sólo daños materiales

Dos accidentes viales ocurridos este martes, dejaron daños materiales de consideración, aunque no hubo personas lesionadas; en un caso impactaron dos camionetas en Soledad y el otro ocurrió en la carretera a Rioverde.

En el primer hecho, una camioneta repartidora de gas LP, de la empresa Potogas, circulaba por la calle Ponciano Arriaga en la cabecera municipal de Soledad.

Cuando arribó a la calle de Iturbide, el chofer intentó ingresar a esa arteria y fue así que chocó de frente contra el costado derecho de otra camioneta, una Chevrolet tipo estaquitas que en esos momentos se desplazaba por ahí en dirección al río Santiago.

El otro percance se suscitó cerca de las cinco de la tarde cuando una revolvedora le pegó a automóvil Nissan Tsuru en la parte ascendente de la carretera a Rioverde y el puente del Periférico Oriente, en los carriles que van en dirección al distribuidor Juárez.

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Todavía por el impacto la revolvedora arrastró al carro por varios metros pero por suerte no hubo personas lesionadas.

En los dos accidentes, elementos de la Policía Vial de Soledad arribaron a tomar conocimiento pero al no haber personas lesionadas se esperaba que los conductores involucrados pudieran llegar a un acuerdo reparatorio en lo particular para que el caso no pasara a mayores.

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