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Agente es captada en aparente extorsión a pareja de jovencitos

Por Redacción

Abril 12, 2026 03:00 a.m.
A
Agente es captada en aparente extorsión a pareja de jovencitos

Una agente de la Policía Municipal capitalina fue captada en un posible acto de extorsión hacia una pareja de jóvenes al parecer menores de edad, quienes se encontraban en la Glorieta a la Madre Patria y los Niños Hérores, en la colonia Alamitos.

Al momento de ser captada por este medio informativo, la oficial de apellido López sacó de una cartera de la jovencita un billete de 200 pesos y cuando fue abordada negó tal acción.

Fue alrededor de las cinco de la tarde de este sábado, cuando en la glorieta referida, ubicada en las calles de Ignacio Comonfort y Leandro Valle, se encontraba estacionada la patrulla número económico 6480 de la Policía Municipal capitalina, en la cual había un agente policial del sexo masculino.

A metros de la unidad, en el monumento de la glorieta, la oficial llamaba la atención a la pareja a la que revisa a detalle una mochila; en determinado momento la jovencita le extiende su billetera, a lo que ella la toma, abre y se observa cuando toma un billete de 200 pesos.

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A la distancia no se escuchaba la conversación pero la agente se queda con el billete, por lo que el representante de este medio determina abordarla para preguntarle sobre la situación, a lo que ella niega que esté incurriendo en un acto de extorsión como todas las acciones vistas aparentaban.

Incluso solicitó que este medio se identificara y le tomó una imagen a la credencial extendida por esta casa editorial.

Al final en el lugar se quedaron los dos oficiales con los jóvenes y se desconoce el desenlace que haya tenido tal situación, que apuntaba a un acto de extorsión. 

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