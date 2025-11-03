Agresión con armas de fuego desata operativo en Ciudad Satélite

Vecinos de la colonia Ciudad Satélite vivieron momentos de tensión la noche de este lunes, luego de registrarse una agresión con disparos de arma de fuego en un domicilio de la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados habrían atacado una vivienda, provocando movilización inmediata de cuerpos de seguridad. En cuestión de minutos, la Guardia Civil Estatal desplegó un operativo con unidades por tierra y un helicóptero que sobrevoló el sector para ubicar a los responsables.

Las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas ni fallecidas, aunque el hecho encendió la alerta entre los habitantes del sector, quienes difundieron videos y mensajes sobre el movimiento policiaco.

El área fue resguardada por agentes estatales, quienes implementaron un cerco de seguridad mientras se realizaban las primeras indagatorias. Hasta el cierre de esta edición, no se han reportado detenciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí