Ahora arrestan a nueve con droga, en Soledad

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a nueve hombres por presuntos delitos contra la salud, esto en patrullajes preventivos que tienen el objetivo de mantener la paz social.

En un camino de terracería a la altura de los campos Los Volcanes, en la colonia La Virgen, los agentes municipales observaron a un individuo que transitaba en una motocicleta, mismo que intentó escapar al notar la presencia de la autoridad, por lo que le dieron alcance y se identificó como Fortino "N" de 46 años, a quien le encontraron cuatro dosis de "cristal".

Juan "N" de 26 años, fue detectado en la calle Melchor Ocampo, en Cabecera Municipal cuando cometía faltas administrativas, localizándole un envoltorio con piedra granulada semejante a la metanfetamina llamada "cristal". Sobre la calle Tixtla, en la colonia Morelos II, los oficiales municipales tuvieron contacto con José "N" y Jesús "N", quienes pretendían escapar de su presencia, luego de alcanzarlos les descubrieron un total de dos bolsas con polvo con las características de la metanfetamina llamado "cristal".

En las colonias El Polvorín y Jardines del Valle, policías soledenses tuvieron contacto con Leonardo "N" de 34 años y Erasmo "N" de 44 años, respectivamente, encontrándoles una dosis de un material similar a droga conocida como "cristal"a cada uno. Finalmente, Kimura "N" de 37 años, Oliver "N" de 19 años y Christian "N" de 30, fueron detectados en las colonias Genovevo Rivas Guillén, La Libertad y Quintas de la Hacienda, respectivamente, localizándoles un envoltorio con un vegetal semejante a la marihuana a cada uno.

A todos se les informó que serían detenidos por presuntos delitos contra la salud, y posteriormente se pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde seguirán con el proceso correspondiente.