Tráiler cargado con mayonesa vuelca en la 57

Un tráiler que transportaba mayonesa volcó la tarde del miércoles en la carretera 57, en el municipio de Santa María del Río, accidente que dejó únicamente daños materiales.

El percance ocurrió después de las 15:00 horas, cuando la unidad circulaba con dirección de Querétaro hacia San Luis Potosí.

De acuerdo con los primeros reportes, al llegar al kilómetro 174, cerca de la comunidad de Los Pilares, el conductor perdió el control del vehículo presuntamente luego de que el tráiler se quedara sin frenos.

En una curva, el peso de la carga provocó que la unidad se venciera hacia su lado derecho y terminara volcada, lo que ocasionó que parte de los productos que transportaba quedaran esparcidos a un costado de la carretera.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional, quienes resguardaron la zona para evitar actos de rapiña y coordinar las maniobras correspondientes.

Pese a lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas.