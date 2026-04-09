Ahora caen seis maleantes con droga y armas
Cinco traían dosis de cristal y marihuana, mientras que otro cargaba pistola y radio
Seis presuntos delincuentes, cinco por narcotráfico y otro por portación de arma de fuego, fueron capturados por elementos de la Guardia Civil Estatal en operativos en toda la entidad, siendo puestos a disposición de las autoridades competentes.
En la capital potosina, la GCE aseguró a José "N", de 37 años de edad con múltiples dosis de una sustancia con características similares al "cristal"; en el municipio de Villa de Pozos, aseguró a Juan "N", de 40 años, a quien se le aseguraron unas 20 bolsas con hierba verde y seca con características de marihuana, así como 23 dosis de "cristal", además de una camioneta color negro en la que se desplazaba.
En Ciudad Valles, los agentes estatales detuvieron a José "N", de 31 años, y a Dayana "N", de 23 años, a quienes se les aseguraron dosis de cocaína y "cristal", además de diez objetos conocidos como "ponchallantas"; mientras que, en Rioverde, se detuvo a José "N", de 22 años, quien cuenta con antecedentes registrales y se le aseguraron diversas dosis de marihuana y "cristal".
Finalmente, en el municipio de El Naranjo, la Guardia Civil Estatal detuvo a José "N", de 32 años, a quien le decomisó un arma de fuego abastecida con cartuchos útiles, así como un equipo de radiocomunicación.
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A los detenidos se les investiga si pertenecen a grupos delictivos y se les puso a disposición de la autoridad respectiva por delitos contra la salud, portación de arma de fuego y lo que resulte.
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