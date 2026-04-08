logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡QUÉ BIEN LA PASAN!

Fotogalería

¡QUÉ BIEN LA PASAN!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Motociclista resulta herido tras choque; conductor huye

El accidente ocurrió en la Carretera al Ingenio; el responsable escapó tras atravesarse al paso del joven

Por Huasteca Hoy

Abril 08, 2026 08:23 a.m.
A
Motociclista resulta herido tras choque; conductor huye

CIUDAD VALLES.– Un joven motociclista resultó lesionado la madrugada de este miércoles luego de ser impactado por un vehículo que se le atravesó en el bulevar Carretera al Ingenio; el conductor responsable se dio a la fuga.

El percance ocurrió en el cruce con la calle Río Caballero, en la colonia América, donde vigilantes de la CTM que realizaban recorridos escucharon el fuerte impacto y acudieron de inmediato.

En el lugar encontraron a un joven tirado junto a su motocicleta, por lo que solicitaron apoyo al Sistema de Emergencias 9-1-1.

El lesionado fue identificado como Joel Chávez Figueroa, de 18 años, vecino de la colonia La Pimienta, quien relató que circulaba con normalidad cuando un vehículo se le atravesó de forma repentina, provocando el choque. No logró identificar la unidad, ya que el responsable huyó tras el impacto.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Paramédicos de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) brindaron atención al joven y lo trasladaron a un hospital para su valoración médica.

Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal aseguraron la motocicleta y tomaron conocimiento del hecho. El caso será turnado a la Fiscalía General del Estado para iniciar las investigaciones y dar con el responsable.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Motociclista resulta herido tras choque; conductor huye
Motociclista resulta herido tras choque; conductor huye

Motociclista resulta herido tras choque; conductor huye

SLP

Huasteca Hoy

El accidente ocurrió en la Carretera al Ingenio; el responsable escapó tras atravesarse al paso del joven

Captan choque y fuga en Himno Nacional; responsable abandona el lugar
Captan choque y fuga en Himno Nacional; responsable abandona el lugar

Captan choque y fuga en Himno Nacional; responsable abandona el lugar

SLP

Redacción

El accidente ocurrió el 2 de abril y quedó grabado por cámaras de vigilancia en el cruce con León García

Vuelca auto en carretera a Rioverde; pérdida total
Vuelca auto en carretera a Rioverde; pérdida total

Vuelca auto en carretera a Rioverde; pérdida total

SLP

Redacción

El vehículo negro quedó destrozado tras el accidente en el retorno a Privadas de la Hacienda

Supuesto "narco" es atrapado en San Vicente
Supuesto "narco" es atrapado en San Vicente

Supuesto "narco" es atrapado en San Vicente

SLP

Redacción