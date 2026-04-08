Motociclista resulta herido tras choque; conductor huye

CIUDAD VALLES.– Un joven motociclista resultó lesionado la madrugada de este miércoles luego de ser impactado por un vehículo que se le atravesó en el bulevar Carretera al Ingenio; el conductor responsable se dio a la fuga.

El percance ocurrió en el cruce con la calle Río Caballero, en la colonia América, donde vigilantes de la CTM que realizaban recorridos escucharon el fuerte impacto y acudieron de inmediato.

En el lugar encontraron a un joven tirado junto a su motocicleta, por lo que solicitaron apoyo al Sistema de Emergencias 9-1-1.

El lesionado fue identificado como Joel Chávez Figueroa, de 18 años, vecino de la colonia La Pimienta, quien relató que circulaba con normalidad cuando un vehículo se le atravesó de forma repentina, provocando el choque. No logró identificar la unidad, ya que el responsable huyó tras el impacto.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Paramédicos de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) brindaron atención al joven y lo trasladaron a un hospital para su valoración médica.

Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal aseguraron la motocicleta y tomaron conocimiento del hecho. El caso será turnado a la Fiscalía General del Estado para iniciar las investigaciones y dar con el responsable.