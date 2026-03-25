Aparatoso accidente vial en Barrio de Tequis

Un accidente vial registrado en el Barrio de Tequis dejó cuantiosos daños materiales en los automóviles participantes, incluyendo uno que estaba estacionado y que también fue impactado, aunque afortunadamente no hubo personas lesionadas.

Fue la tarde de este martes cuando un automóvil Volkswagen Virtus de color gris, circulaba por la calle de Cuauthémoc y al llegar a la calle de Avanzada, en el mencionado barrio, chocó de frente contra un automóvil Chevrolet color rojo.

Por el impacto, el Chevrolet fue proyectado contra un cable tensor de un poste que ahí se ubica, pegándole también de forma aparatosa a un auto KIA de color azul que se encontraba ahí estacionado.

Al sitio arribaron paramédicos quienes valoraron a conductores pero no tenían lesiones graves y elementos de la Policía Vial llegaron a tomar conocimiento del accidente, en el que los daños materiales eran de consideración entre los tres vehículos afectados.

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En ese cruce existen semáforos que regulan el tráfico pero los conductores argumentaban que éstos no funcionaban al momento del accidente, aunque se esperaba que finalmente llegaran a un acuerdo reparatorio.