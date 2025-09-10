Aparatoso choque de tráilers en la Zona Ind.

Fuertes daños materiales se registraron en un aparatoso choque en ángulo entre dos tráilers en la Zona Industrial, en donde por suerte no se registraron personas lesionadas.

El percance tuvo lugar en la avenida Comisión Federal de Electricidad y el Eje 140, alrededor de las once de la mañana de este martes.

Según los hechos, un trailer Kenworth de color blanco, doble remolque tipo plataforma, se desplazaba por la avenida CFE y al cruzar por el Eje 140 le corta la circulación a otra pesada unidad, un tráiler Kenworth de color negro con tolva acoplada, que por ahi se desplazaba.

Debido a esto, el conductor de la segunda unidad no pudo frenar a tiempo y de esta forma chocó de frente contra el segundo remolque de la primera, presentando daños de consideración.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al sitio acudieron paramédicos de la Guardia Civil de Villa de Pozos , quienes valoraron al conductor que se impactó pero por suerte no presentaba lesiones considerables y no ameritó traslado al hospital.

Oficiales de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, tomaron conocimiento del accidente en espera de que los conductores pudieran llegar a un acuerdo a través de sus aseguradoras para que el caso no pasara a mayores.