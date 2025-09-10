Aparatoso choque de tráilers en la Zona Ind.
No se cedieron el paso y así impactaron en el Eje 140 y avenida CFE
Fuertes daños materiales se registraron en un aparatoso choque en ángulo entre dos tráilers en la Zona Industrial, en donde por suerte no se registraron personas lesionadas.
El percance tuvo lugar en la avenida Comisión Federal de Electricidad y el Eje 140, alrededor de las once de la mañana de este martes.
Según los hechos, un trailer Kenworth de color blanco, doble remolque tipo plataforma, se desplazaba por la avenida CFE y al cruzar por el Eje 140 le corta la circulación a otra pesada unidad, un tráiler Kenworth de color negro con tolva acoplada, que por ahi se desplazaba.
Debido a esto, el conductor de la segunda unidad no pudo frenar a tiempo y de esta forma chocó de frente contra el segundo remolque de la primera, presentando daños de consideración.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Al sitio acudieron paramédicos de la Guardia Civil de Villa de Pozos , quienes valoraron al conductor que se impactó pero por suerte no presentaba lesiones considerables y no ameritó traslado al hospital.
Oficiales de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, tomaron conocimiento del accidente en espera de que los conductores pudieran llegar a un acuerdo a través de sus aseguradoras para que el caso no pasara a mayores.
no te pierdas estas noticias
A proceso, acusados por abuso sexual contra menor en Cerritos
Pulso Online
La autoridad judicial impuso prisión preventiva a uno de los imputados
Del Cártel del Pacífico, droga asegurada en SLP: Harfuch (video)
Redacción
El secretario de Seguridad confirmó la millonaria incautación el pasado 5 de septiembre en carretera Matehuala-Monterrey
Fotos | Chocan tráileres en Eje 140 de Zona Industrial
Redacción
El reporte fue cerca de las 11:00 horas de este martes