Seguridad

A proceso, acusados por abuso sexual contra menor en Cerritos

La autoridad judicial impuso prisión preventiva a uno de los imputados

Por Pulso Online

Septiembre 09, 2025 04:06 p.m.
A
Foto: FGE

Foto: FGE

Litigadores de la Delegación Tercera de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) obtuvieron el auto de vinculación a proceso en contra de José "N" y Víctor "N", señalados por el delito de robo calificado en concurso real con abuso sexual calificado, sucedido en el municipio de Cerritos.

Los agentes Fiscales les imputaron a los señalados su probable participación en un suceso en el que la víctima, una persona menor de edad de identidad reservada, fue agraviada sexualmente y despojada de su teléfono celular, en un hecho ocurrido en julio de 2025.

Después de analizar los argumentos presentados por la Fiscalía y la defensa, el Juez de control, durante la audiencia inicial, emitió la vinculación a proceso de ambos imputados.

Además, para Víctor "N", la autoridad judicial le impuso prisión preventiva oficiosa, mientras que a José "N" se le instauraron diversas medidas cautelares en favor de la víctima. El ente procurador de justicia continuará con las indagatorias correspondientes para integrar más datos de prueba a la carpeta de investigación.

