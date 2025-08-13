Aparatoso choque en avenida Chapultepec; un lesionado
Hay presencia de cuerpos de emergencia, informó la SSPC
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, informó de un accidente automovilístico en la avenida Chapultepec.
Señaló que la Policía Vial abandera un percance a la altura de la calle Parque Nara, con dirección al bulevar Antonio Rocha Cordero.
Debido a lo aparatoso de accidente, que involucra a varios vehículos, en el lugar hay presencia de cuerpos de emergencia. "Atiende indicaciones y evita distraerte", señaló la SSPC.
Foto: Teodoro Blanco/Pulso
Más tarde, se informó que una persona resultó lesionada en la colisión de una camioneta Nissan estaquita y una camioneta Mercedes Benz.
Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron al conductor de la Nissan, mientras peritos de la SSPC municipal tomaron conocimiento del accidente.
