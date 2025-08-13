logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

INTERESANTES EXPERIENCIAS

Fotogalería

INTERESANTES EXPERIENCIAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Aparatoso choque en avenida Chapultepec; un lesionado

Hay presencia de cuerpos de emergencia, informó la SSPC

Por PULSO

Agosto 13, 2025 01:07 p.m.
A
Foto: SSPC

Foto: SSPC

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, informó de un accidente automovilístico en la avenida Chapultepec.

Señaló que la Policía Vial abandera un percance a la altura de la calle Parque Nara, con dirección al bulevar Antonio Rocha Cordero.

Debido a lo aparatoso de accidente, que involucra a varios vehículos, en el lugar hay presencia de cuerpos de emergencia. "Atiende indicaciones y evita distraerte", señaló la SSPC. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Foto: Teodoro Blanco/Pulso 

Más tarde, se informó que una persona resultó lesionada en la colisión de una camioneta Nissan estaquita y una camioneta Mercedes  Benz.

Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron al conductor de la Nissan, mientras peritos de la SSPC municipal tomaron conocimiento del accidente. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Supervisarán zona del deslave en Circuito Potosí
Supervisarán zona del deslave en Circuito Potosí

Supervisarán zona del deslave en Circuito Potosí

SLP

Rolando Morales

Se tienen que descartar riesgos viales en la zona cerca a la Vía Alterna, dijo Galindo Ceballos

Aparatoso choque en avenida Chapultepec; un lesionado
Aparatoso choque en avenida Chapultepec; un lesionado

Aparatoso choque en avenida Chapultepec; un lesionado

SLP

PULSO

Hay presencia de cuerpos de emergencia, informó la SSPC

Vuelcan en una camioneta en la zona Tének; pareja sobrevive
Vuelcan en una camioneta en la zona Tének; pareja sobrevive

Vuelcan en una camioneta en la zona Tének; pareja sobrevive

SLP

Huasteca Hoy

El accidente fue en la carretera Valles-La Lima

Hallan a hombre sin vida en colonia San José
Hallan a hombre sin vida en colonia San José

Hallan a hombre sin vida en colonia San José

SLP

PULSO

Los vecinos alertaron al 911 al ver al hombre inmóvil