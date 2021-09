Aparatoso choque entre un auto y una camioneta

CIUDAD VALLES.- Un lesionado y daños materiales cuantiosos, fue el saldo que arrojó un accidente vehicular en la colonia Obrera.

Fue la tarde de este lunes, cuando los elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal acudieron al cruce de las calles Bocanegra y Tamaulipas de la colonia Obrera, frente a la escuela primaria Leona Vicario, pues les reportaron un choque.

Supuestamente tuvo la culpa el conductor de una camioneta marca Nissan color gris, de modelo reciente, tipo estaquitas.

Pues iba sobre calle Bocanegra con dirección del bulevar México-Laredo a la colonia Altavista, pero no se detuvo en el cruce mencionado no hizo alto y le cortó la circulación al conductor de un vehículo Volkswagen color gris, quien no tuvo tiempo de frenar y chocó contra la camioneta.

A causa del fuerte choque el responsable resultó con un golpe en la cabeza, y fue necesario su traslado a una clínica para atención médica.