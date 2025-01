Aparecieron jóvenes desaparecidos en el Estado de Ags.

La Fiscalía General del Estado generó una carpeta de investigación al tener conocimiento de la presunta no localización de un transporte, en el cual viajaban jóvenes sobre la carretera federal 49, en los límites con Zacatecas.

Elementos de la Policía de Investigación, en conjunto con Guardia Civil Estatal, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado y la Secretaría de la Defensa Nacional, realizaron trabajos de búsqueda dando como resultado la localización, en el estado de Aguascalientes, de las personas en mención, quienes se encontraban a salvo.

La Fiscalía recuerda que es fundamental reportar de inmediato la no ubicación de alguna persona, reiterando que no es necesario esperar un período de tiempo determinado para presentar una denuncia por la no localización o desaparición.

La Fiscalía General del Estado reafirma su compromiso con la procuración de justicia y la seguridad de la población potosina.

En forma extraoficial se informó que los jóvenes, menores de edad, se dirigían a Zacatecas a participar en un torneo de futbol y en la carretera ’49, a la altura del municipio de Salinas, fueron interceptados por delincuentes, quienes los habrían privado de la libertad y se los llevaron con rumbo entonces desconocido.

Ante el reporte, la alarma se dio entre las distintas corporaciones de seguridad y se montó el operativo que tuvo como resultado la localización de los adolescentes en el estado de Aguascalientes.