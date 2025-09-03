logo pulso
Aprehenden a Héctor "N" por robo en casa de empeño

Fue aprehendido por la PDI tras un robo cometido en 2023 en Cactus

Por Redacción

Septiembre 03, 2025 05:58 p.m.
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) anunció la detención de Héctor "N", señalado como presunto partícipe en un robo cometido en junio de 2023 en una casa de empeño de la colonia Cactus, en la capital potosina.

De acuerdo con el boletín oficial, el detenido habría ingresado al establecimiento junto con otras personas simulando ser clientes. Una vez dentro, amagaron al personal y se llevaron diversos aparatos eléctricos, para posteriormente huir del lugar.

La Unidad Especializada de Robo a Casa Habitación, Industria y Comercio se hizo cargo de la investigación y logró que un Juez de Control emitiera una orden de aprehensión contra Héctor "N"; fuentes de la Fiscalía indicaron que otros presuntos involucrados ya habían sido detenidos con anterioridad.

Elementos de la Policía de Investigación (PDI) ejecutaron la orden en calles de la colonia Cactus, notificando al detenido sobre el mandamiento en su contra y sus derechos. Seguido, fue trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social La Pila, donde permanecerá en espera de que se resuelva su situación jurídica.

