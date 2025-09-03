logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CARRERA ATLÉTICA "COLOR RUN"

Fotogalería

CARRERA ATLÉTICA "COLOR RUN"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Volcadura en Circuito Potosí deja cuantiosos daños

Por PULSO

Septiembre 03, 2025 09:57 a.m.
A
Volcadura en Circuito Potosí deja cuantiosos daños

Únicamente daños materiales se registraron en una volcadura de una camioneta Nissan en el Circuito Potosí próximo a la Avenida san Pedro y con dirección al entronque con carretera a Rioverde.

El reporte fue este miércoles a las 06:30 de la mañana, cuando el conductor de la camioneta circulaba sobre la lateral, pero chocó con la guarnición de su lado derecho. Después, volcó sobre su lado izquierdo y quedó obstruyendo el carril.

Elementos de la Guardia Civil Estatal División Caminos tomaron conocimiento del suceso para el retiro del vehículo. 

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Volcadura en Circuito Potosí deja cuantiosos daños
Volcadura en Circuito Potosí deja cuantiosos daños

Volcadura en Circuito Potosí deja cuantiosos daños

SLP

PULSO

Cae otro individuo por secuestro en Villa Hidalgo
Cae otro individuo por secuestro en Villa Hidalgo

Cae otro individuo por secuestro en Villa Hidalgo

SLP

Redacción

Otros dos ya están bajo proceso en el penal por el mismo caso, ocurrido en junio

Capturan a un objetivo prioritario en Soledad
Capturan a un objetivo prioritario en Soledad

Capturan a un objetivo prioritario en Soledad

SLP

Redacción

Hallan cuerpo de hombre destazado, en Jassos
Hallan cuerpo de hombre destazado, en Jassos

Hallan cuerpo de hombre destazado, en Jassos

SLP

Redacción

Estaba en bolsas para basura y le dejaron un mensaje escrito en cartulina