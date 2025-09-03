Volcadura en Circuito Potosí deja cuantiosos daños

Únicamente daños materiales se registraron en una volcadura de una camioneta Nissan en el Circuito Potosí próximo a la Avenida san Pedro y con dirección al entronque con carretera a Rioverde.

El reporte fue este miércoles a las 06:30 de la mañana, cuando el conductor de la camioneta circulaba sobre la lateral, pero chocó con la guarnición de su lado derecho. Después, volcó sobre su lado izquierdo y quedó obstruyendo el carril.

Elementos de la Guardia Civil Estatal División Caminos tomaron conocimiento del suceso para el retiro del vehículo.