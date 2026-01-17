Aprehenden a joven implicado en "levantón"

CIUDAD VALLES.- Policías investigadores ejecutaron una orden de aprehensión, contra un joven que presuntamente está implicado en un "levantón" a una mujer en el municipio de San Vicente.

La Fiscalía General del Estado informó que a través de elementos de la Policía de Investigación (PDI), cumplimentó una orden de aprehensión en reclusión en contra de Jesús Emmanuel "N", de 22 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de desaparición cometida por particulares, en agravio de una mujer.

Este procedimiento derivó por lo suscitado el 30 de diciembre de 2025, cuando el imputado, presuntamente en compañía de otra persona, habría privado de la libertad a la víctima tras sacarla de un inmueble ubicado en el municipio de San Vicente Tancuayalab, sin que hasta el momento se tenga conocimiento de su paradero.

En este caso, un agente del Ministerio Público adscrito a la región Huasteca Norte llevó a cabo el análisis jurídico del hecho, coordinó las diligencias ministeriales, recabó testimonios y demás datos de prueba, los cuales fueron expuestos ante la autoridad judicial, logrando que un Juez de control considerara procedente la emisión de la orden de aprehensión, misma que fue turnada a la PDI, para su legal cumplimiento.

El mandamiento judicial fue ejecutado al interior del Centro Penitenciario Estatal de Ciudad Valles, donde el señalado ya se encontraba recluido y a disposición de la autoridad judicial por un diverso proceso penal relacionado con delitos.

El imputado quedó a disposición del Juez de control, autoridad que definirá su situación jurídica conforme a los plazos que establece la ley.