Aprehenden a sujeto por asesinato en Veracruz

La Fiscalía General del Estado, por medio de la Policía de Investigación, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Moisés Omar "N", por su probable responsabilidad en el delito de homicidio doloso calificado, correspondiente a una causa penal iniciada en el año 2011 en el estado de Veracruz.

De acuerdo con la investigación, el mandamiento judicial fue emitido por autoridades de la región mencionada, tras hechos registrados en el año 2011, relacionados con la localización sin vida de un hombre en la comunidad de Sábana Grande, del municipio de Tantoyuca.

La detención se llevó a cabo en la colonia San Felipe, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, derivado de labores de colaboración entre la Fiscalía potosina y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz, conforme al convenio de colaboración entre entidades.

Tras corroborar la identidad del señalado, los agentes investigadores de la FGE, le informaron del ordenamiento judicial en su contra, así como de los derechos que le asisten, procediendo a su aseguramiento y registro en el Registro Nacional de Detenciones.

Asimismo, Moisés Omar "N" fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para su traslado al estado veracruzano, donde será presentado ante la autoridad judicial que lo requiere, a fin de continuar con el proceso penal en su contra.