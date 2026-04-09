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Aprehenden a sujeto por homicidio y lesiones

Por Redacción

Abril 09, 2026 03:00 a.m.
A
Aprehenden a sujeto por homicidio y lesiones

La Fiscalía General del Estado realizó la detención de José Antonio "N", quien es señalado por los delitos de homicidio simple intencional en concurso ideal con homicidio en grado de tentativa y concurso ideal con lesiones agravadas, así como contra la seguridad de tránsito por hechos suscitados en el municipio de Zaragoza.

Fue el 22 de marzo de 2026, cuando las víctimas encontraban en la comunidad El Xoconostle, del municipio referido, cuando presuntamente el señalado manejaban de manera temeraria su vehículo por la carretera a Rioverde, perdiendo el control de y atropellando a las agraviadas, provocándole la muerte a una de ellas y diversas lesiones de consideración al resto de personas. 

La institución integró la carpeta, dio acompañamiento a las afectadas y dirigió las acciones penales en contra del probable responsable, de quien primero obtuvieron la respectiva orden de aprehensión y posterior a ello, la Policía de Investigación (PDI) fue tras de él.

De esta manera, José Antonio "N" fue asegurado por la Fiscalía y fue conducido ante un Juez de control, donde se buscará el auto de vinculación a proceso en contra de esta persona. 

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