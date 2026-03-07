Aprehenden a sujeto que golpeó a un vigilante

La Fiscalía General del Estado, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de un sujeto que fue captado en video golpeando y amenazando con arma de fuego a un vigilante del fraccionamiento Puerta de Piedra, el cual lo había abordado en el cumplimento de su trabajo.

Fue el 25 de diciembre de 2026, cuando el señalado se disponía a salir de la privada conocida como "Coto 2" del fraccionamiento Puerta de Piedra, y sin razón aparente comenzó a insultar al vigilante, una persona de la tercera edad.

Posteriormente, el probable responsable lanzó varios golpes al rostro del afectado y momentos después, sacó de sus ropas un arma de fuego con la que amenazó al agraviado.

Agentes del Ministerio Público trabajaron el caso y obtuvieron de un Juez de Control una orden de aprehensión por los delitos de ataque peligroso agravado y lesiones agravadas.

La Policía de Investigación cumplimentó el mandamiento judicial en las inmediaciones de la colonia donde ocurrieron los hechos; ahora Erick "N" está recluido en el centro penitenciario de La Pila y la Fiscalía buscará su respectiva vinculación a proceso, tras lo sucedido.