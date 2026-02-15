Aprehendido por secuestro en Rioverde

La Policía de Investigación (PDI) informó que se dio cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de Jonathan "N" por el probable delito de secuestro en la Zona Media de la entidad potosina.

De acuerdo con la información, los hechos ocurrieron a principios de febrero de 2026, en un domicilio ubicado en la colonia San Antonio, en Rioverde, cuando la víctima fue presuntamente privada de su libertad y agredida físicamente por el imputado, quien además la habría amenazado de muerte, restringido su movilidad mediante ataduras y ejercido violencia física reiterada.

Personal de la Fiscalía General del Estado integró la carpeta de investigación y el Juez de control de la región obsequió el ordenamiento, tras recibir los datos de prueba.

Agentes investigadores acudieron a la colonia La Ilusión, perteneciente a la demarcación referida, lugar en el que ejecutaron el mandamiento judicial en contra del imputado, quien fue notificado del motivo de su detención y de sus derechos constitucionales, para posteriormente ser trasladado a una valoración médica.

El detenido fue ingresado al Centro Penitenciario Estatal de Rioverde, en espera de la audiencia inicial en la que se definirá su situación jurídica, donde el ente procurador de justicia buscará la debida vinculación a proceso.