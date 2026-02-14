logo pulso
Seguridad

Fallece un hombre en andador de avenida Salk

Los hechos, cerca de las 16:00 horas de este sábado

Por Redacción

Febrero 14, 2026 04:25 p.m.
A
Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Una hombre que caminaba sobre el andador de avenida Salk sufrió un aparente infarto y perdió la vida. Los hechos, cerca de las 16:00 horas de este sábado.

Personas que pasaban por el lugar y vecinos trataron de ayudarlo llamando al 911. 

Al sitio arribaron paramédicos, pero al valorarlo ya no contaba con signos vitales, por lo que el sitio fue asegurado.

Posteriormente llegó la Policía de Investigación y peritos de la FGE para dar fe y proceder a  trasladar el cuerpo al SEMELE para su trámite legal. 

SLP

Redacción

Los hechos, cerca de las 16:00 horas de este sábado

