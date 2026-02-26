Apresa a una pareja por lesiones mutuas

En patrullajes de seguridad y vigilancia sobre el cuadrante centro, agentes municipales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) efectuaron el aseguramiento de un hombre y una mujer que fueron detectados causándose lesiones mutuas en la calle de Sevilla y Olmedo en el Barrio de San Sebastián. Ambos fueron presentados ante la autoridad ministerial para deslindar responsabilidades.

Oficiales de la Policía de la Capital adscritos a la seguridad del cuadrante centro, fueron alertados a través de video vigilancia del C4 Municipal, de dos personas que se encontraban en la calle de Sevilla y Olmedo en un altercado en el cual ya había agresiones físicas, por lo que acudieron pues se requería su intervención.

Al arribar al lugar, los agentes municipales corroboraron la presencia de una mujer y un hombre agrediéndose físicamente, interviniendo inmediatamente para separarlos, fue en ese momento que ambas partes indicaron querer proceder legalmente por el delito de lesiones.

Los detenidos de nombres Elizabeth "N" de 25 años y Luis Fernando "N" de 29 años, fueron informados de los derechos que les asisten como personas en detención, luego de una certificación médica en el área de Justicia Cívica de la SSPC fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para deslindar responsabilidades.

