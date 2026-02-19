Apresan a dos hombres por presunta violencia familiar

Derivado de la atención inmediata a reportes ciudadanos, agentes de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a dos hombres por presunta violencia familiar; en hechos ocurridos en las colonias Nuevo Foresta y Genovevo Rivas Guillén Sur.

En la calle Eucaliptos en la colonia Nueva Foresta, oficiales municipales acudieron tras recibir un reporte donde una mujer señaló que su pareja la agredió físicamente a ella y a su hija menor, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra. En el lugar se ubicó al señalado, quien tras ser entrevistado se identificó como Miguel "N" de 32 años.

Por otra parte, policías soledenses acudieron a un domicilio de la calle Artículo 123, en la colonia Genovevo Rivas Guillén Sur, donde una mujer mencionó que su ex pareja la amenazó, ingresó por la fuerza a su vivienda y ponchó de manera intencional las llantas de su vehículo, solicitando proceder legalmente en su contra. En el sitio se tuvo contacto con el señalado, quien dijo llamarse Jesús "N" de 34 años.

A ambos se les informó que serían detenidos por presunta violencia familiar, allanamiento y daños, respectivamente, y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), donde se determinará su situación legal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí