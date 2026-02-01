logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SUMAN ESFUERZOS

Fotogalería

SUMAN ESFUERZOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Apresan a dos por violencia familiar

Por Redacción

Febrero 01, 2026 03:00 a.m.
A
Apresan a dos por violencia familiar

Dos hombres fueron detenidos por policías de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez, por presunta violencia familiar; dichas acciones se realizaron en la colonia San Francisco de Asís, al atender reportes ciudadanos de forma inmediata.

Agentes municipales se presentaron en la calle Dámaso, en la colonia San Francisco de Asís, donde una mujer señaló que su ex pareja la agredió de forma física, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra, teniendo contacto con el sujeto en el lugar, quien se identificó como Nery "N" de 23 años.

Por otra parte, en Avenida San Pedro, a la altura de la colonia San Francisco de Asís, policías soledenses se presentaron con una mujer, quien relató que su ex pareja la amenazó y temía por su integridad, pidiendo proceder legalmente en contra de quien dijo llamarse Eugenio "N" de 40 años.

A los dos les hicieron saber que serían detenidos por presunta violencia familiar, para después seguir con el trámite respectivo en la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), donde quedaron a disposición.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Matan a balazos a hombre en carpintería de La Lomita
Matan a balazos a hombre en carpintería de La Lomita

Matan a balazos a hombre en carpintería de La Lomita

SLP

Redacción

Fue cerca de las 14:00 horas que se registraron los hechos

Sofocan incendio en carpintería de Soledad; sólo daños
Sofocan incendio en carpintería de Soledad; sólo daños

Sofocan incendio en carpintería de Soledad; sólo daños

SLP

Redacción

Los hechos, en la calle Los Arriaga, de la colonia Rivas Guillén

Exigen justicia tras homicidio de alumno del Cobach
Exigen justicia tras homicidio de alumno del Cobach

Exigen justicia tras homicidio de alumno del Cobach

SLP

El Universal

El presunto agresor continúa sin ser localizado y no hay información oficial

Abandonan vehículo tras muerte de motociclista
Abandonan vehículo tras muerte de motociclista

Abandonan vehículo tras muerte de motociclista

SLP

Pulso Online

Los hechos, después de medianoche en la colonia Popular