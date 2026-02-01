Apresan a dos por violencia familiar

Dos hombres fueron detenidos por policías de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez, por presunta violencia familiar; dichas acciones se realizaron en la colonia San Francisco de Asís, al atender reportes ciudadanos de forma inmediata.

Agentes municipales se presentaron en la calle Dámaso, en la colonia San Francisco de Asís, donde una mujer señaló que su ex pareja la agredió de forma física, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra, teniendo contacto con el sujeto en el lugar, quien se identificó como Nery "N" de 23 años.

Por otra parte, en Avenida San Pedro, a la altura de la colonia San Francisco de Asís, policías soledenses se presentaron con una mujer, quien relató que su ex pareja la amenazó y temía por su integridad, pidiendo proceder legalmente en contra de quien dijo llamarse Eugenio "N" de 40 años.

A los dos les hicieron saber que serían detenidos por presunta violencia familiar, para después seguir con el trámite respectivo en la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), donde quedaron a disposición.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí