VESTIDOS DE NOCHE CON BORDADOS INDÍGENAS

Seguridad

Arrestan a mujer por venta de droga

Por Redacción

Enero 26, 2026 03:00 a.m.
A
Arrestan a mujer por venta de droga

SAN VICENTE.- Una mujer vinculada a la venta de drogas en el municipio de San Vicente, en la Huasteca Potosina, fue capturada por elementos de la Guardia Civil Estatal que la detectaron con decenas de dosis de cristal.

Los elementos policiales realizaban recorridos de seguridad en calles del ejido Gral. León Martínez, en donde detectaron a la mujer que se conducía en forma sospechosa y por lo tanto determinaron interceptarla.

En la revisión de rutina que le practicaron agentes femeninas, se le pudieron encontrar 35 dosis de cristal y ocho bolsitas de marihuana, las cuales traía ocultas entre la ropa.

La mujer dijo llamarse Victorina de 39 años de edad, la cual fue arrestada en el acto y se le puso a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud en su modalidad de venta de droga.

