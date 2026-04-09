Arrestan a sujeto con navaja en la Alameda

En la Alameda, elementos de la Policía Municipal detuvieron a un hombre por portación de arma prohibida ya que en una revisión le encontraron una navaja, motivo por el que fue puesto a disposición de la autoridad ministerial para determinar su situación legal.

Al realizar los recorridos de seguridad y vigilancia con la finalidad de preservar el orden público, los agentes municipales detectaron en la intersección de las calles Manuel José Othón y Constitución, en la Alameda, a un individuo consumiendo sustancias tóxicas, por lo que se aproximaron para informarle de la infracción estipulada en el Bando de Policía y Gobierno.

En la inspección preventiva, se detectó a Adrián "N" de 48 años, en posesión de una navaja de 12 centímetros, probable hecho constitutivo de delito de portación de arma prohibida.

Ante esto, los agentes municipales procedieron con el aseguramiento y puesta a disposición ante la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación legal.

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