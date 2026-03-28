Asesinan a balazos a taxista en la Simón Díaz

Un taxista fue asesinado a balazos la madrugada de este viernes, los delincuentes lo sorprendieron cuando circulaba por calles de la colonia Simón Díaz en donde le dispararon para después darse a la fuga con rumbo desconocido.

Cerca de las cuatro de la mañana se reportó a las autoridades que un taxista había sido atacado a balazos al transitar por la calle Marconi, cerca de la calle Islas Caimanes de la mencionada colonia.

A su llegada como primeros respondientes, elementos de la Guardia Civil Estatal localizaron el taxi número económico 4592, un Nissan Versa, el cual estaba detenido a media avenida con el operador en su interior, el cual estaba visiblemente lesionado.

Los socorristas que lo atendieron determinaron que ya había perdido la vida a consecuencia de las lesiones de arma de fuego que presentaba.

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De los autores del asesinato no se obtuvo ninguna pista ya que estos se retiraron del lugar luego del hecho, por ahora se ignora si se trató de un ataque directo o un intento de asalto, lo cual es investigado por las autoridades.

El cuerpo del infortunado taxista fue enviado al Servicio Médico Legista para que se le practicara la autopsia de ley y entregarlo a los familiares una vez que lo reclamaran.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes en el caso en espera de dar con los responsables y proceder de acuerdo a la ley.