Asesinan a hojalatero por conflicto pasional

Por un posible conflicto de tipo pasional, un hojalatero fue asesinado a balazos aparentemente por su rival en amores en la colonia Rural Atlas, el cual llegó hasta su taller y le disparó para enseguida darse a la fuga sin que pudiera ser detenido.

El hecho tuvo lugar cerca de las 12:00 del mediodía de este martes, cuando el ahora occiso, de nombre Omar N., se encontraba en su taller de hojalatería y pintura ubicado en la calle Luna de la mencionada colonia.

De acuerdo a testigos, en determinado momento arribó el sujeto que iba a bordo de una bicicleta, quien le empezó a reclamar al parecer sobre una mujer y luego sin darle tiempo a nada sacó una pistola y le disparó dándole varios balazos en el cuerpo para darse a la fuga, mientras que otros presentes corrían a ponerse a salvo.

Ante el hecho se pidió auxilio a las corporaciones y acudieron paramédicos del CRUM, quienes revisaron al hojalatero pero determinaron que ya había perdido la vida víctimas de las lesiones y se dio aviso al resto de las autoridades.

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado confirmó que el crimen estaría relacionado con una riña derivada de un conflicto por una relación sentimental.

Según los datos recabados en el lugar, el individuo arribó y agredió a la víctima para posteriormente darse a la fuga; con base en la información, resultó de un posible conflicto derivado de una relación afectiva, aunque será la Fiscalía General del Estado la autoridad responsable de esclarecer los hechos.

Tras lo ocurrido, la Guardia Civil Estatal implementó un operativo de búsqueda en la zona para ubicar al probable responsable, mientras que la Fiscalía General del Estado ya inició las investigaciones correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.

Personal de la Vicefiscalía Científica se encargó de realizar el levantamiento del cuerpo, el cual fue enviado al Servicio Médico Legista para que se le practicara la autopsia de ley y entregarlo a los familiares una vez que lo reclamaran.