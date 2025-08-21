Asesinan a hombre en Ciudad Satélite

Una persona fue localizada sin vida por impacto de arma de fuego en Ciudad Satélite.

Los hechos, cerca de las 12:00 horas en el calle de Aztecas, hasta donde llegaron dos delincuentes y empezaron a discutir con la víctima, luego, uno de ellos le disparó en una sola ocasión en la cabeza, según los datos recabados.

Al sitio arribaron paramédicos de Villa de Pozos, quienes al valorar al hombre lo encontraron sin signos vitales. Elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) aseguraron el área.

Posteriormente, la Policía de Investigación (PDI) y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron con la recolección de indicios en el lugar para levantar el cuerpo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí