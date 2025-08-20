TRIUNFAN EN EL GOLF ¡HERMOSA NOVIA!

logo pulso
PREMIAN A GANADORES DEL TORNEO ANUAL DEL CLUB CAMPESTRE

Por Maru Bustos PULSO

Agosto 20, 2025 03:00 a.m.
A

Los jugadores más audaces de la localidad y de varias partes del país participaron en el tradicional Torneo Anual de Golf, que llevó a cabo el Club Campestre de San Luis.

Tras días de intensa acción, entrega y pasión en el green, como de interesantes actividades, se efectuó la premiación a los ganadores de este magno evento que se realizó en su 58 edición.

En la estupenda celebración que transcurrió en medio de una cálida atmósfera, Jorge Gómez Buenrostro, presidente del Consejo Directivo de este Club, con Daniel Carreras, quien encabeza el Comité de Golf del mismo y sus compañeros Paulina Vivanco y Gerardo Gómez entregaron los atractivos premios a los triunfadores en las diversas categorías, así como al primer Hole In One, en el Torneo Approach y Oye’s en cada par 3.

En reconocimiento a su esfuerzo, habilidad, técnica y estrategia de juego realizadas en el green, los campeones recibieron prolongados aplausos de sus compañeros.

Así, los ganadores sumaron un logro más en sus reconocidas trayectorias en el deporte escocés que tanto les apasiona y desde hace años practican.

