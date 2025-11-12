Asesinan a un policía estatal en su domicilio

Un elemento de la Guardia Civil del Estado fue asesinado la madrugada de este lunes en su domicilio en la colonia Simón Díaz, a donde llegaron individuos armados que luego de acribillarlo se dieron a la fuga sin que nadie pudiera evitarlo.

El agente ultimado fue identificado como Fernando Soria Castorena de 35 años de edad, quien anteriormente había participado en operativos en donde se abatieron y/o detuvieron a presuntos delincuentes generadores de violencia.

Según los hechos, fue antes de las dos de la mañana de este martes, cuando al menos cuatro sujetos que andaban en dos motocicletas, arribaron al domicilio del agente, en la calle Taiwán de la colonia mencionada.

Al parecer los maleantes tocaron el portón de color negro y una vez que el policía salió le dispararon a quemarropa al menor en múltiples ocasiones y luego de lograr su cometido se dieron a la fuga dejándolo tirado en la banqueta.

Cuando se dieron cuenta del hecho, los familiares pidieron auxilio y al lugar arribaron los paramédicos, quienes determinaron que ya no se podía hacer nada por el agente ya que había fallecido víctima de los impactos recibidos.

Oficiales de la Guardia Civil Estatal, aseguraron el área desde varias calles ante tal incidente y se montó un operativo en la zona pero de momento no se pudo dar con los autores del ataque.

Al respecto, la Fiscalía General del Estado informó que ya inició la carpeta de investigación por el fallecimiento del policía e indicó que agentes de la Policía de Investigación acudieron al sitio donde estaba tirado con diversas lesiones visibles producidas por disparos de arma de fuego, para realizar las primeras diligencias.

Asimismo, elementos de la Vicefiscalía Científica efectuaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladó al Servicio Médico Legal para practicarle la necropsia conforme lo estipula la ley. En forma extraoficial se informó que en el sitio había al menos 15 cartuchos percutidos, que fueron recogidos para ser integrados a la carpeta de investigación.

PARTICIPÓ EN OPERATIVOS RELEVANTES

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, confirmó y lamenta el fallecimiento del agente Fernando Sornia Castorena, elemento operativo de la Guardia Civil Estatal, a quien calificó como “un hombre íntegro, comprometido con su deber y con la protección de las y los potosinos”.

La corporación se comprometió a brindar todo el apoyo moral, psicológico, legal y económico que la familia requiera y colabora con la Fiscalía General del Estado para llevar a los responsables ante la justicia.

“Con la valentía y entrega que caracteriza a la Guardia Civil Estatal, Fernando Sornia Castorena brindó sus servicios en diversos operativos en los que se abatieron y/o aseguraron a diversos generadores de violencia en el Estado”, indicó la SSPC.

Finalmente, indicó que el compromiso ha sido y seguirá siendo inquebrantable con la seguridad, la justicia y el apoyo institucional a todas y todos los integrantes de esta institución.