Conductor del Estado de México provoca choque en Ciudad Valles

Ciudad Valles, S. L. P. - Un hombre originario del Estado de México provocó un choque la noche del lunes en la colonia Loma Bonita de Ciudad Valles, tras no respetar un señalamiento de alto.

El accidente se registró en el cruce de las calles Sabino y Estadio, frente a un bar. El conductor de un Nissan Versa blanco, con placas del Estado de México, circulaba desde la colonia Emiliano Zapata hacia el bulevar Lázaro Cárdenas cuando invadió la vía de preferencia de una camioneta Chevrolet SUV, ocasionando la colisión.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y revisaron a los involucrados, quienes resultaron ilesos.

Ambos vehículos contaban con seguro, por lo que se esperaba que los conductores llegaran a un acuerdo en el sitio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí