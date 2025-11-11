logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VALOR Y TEMPLE EN EL RUEDO

Fotogalería

VALOR Y TEMPLE EN EL RUEDO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Conductor del Estado de México provoca choque en Ciudad Valles

El accidente ocurrió frente a un bar en la colonia Loma Bonita; no hubo personas lesionadas

Por Redacción

Noviembre 11, 2025 08:47 a.m.
A
Conductor del Estado de México provoca choque en Ciudad Valles

Ciudad Valles, S. L. P. - Un hombre originario del Estado de México provocó un choque la noche del lunes en la colonia Loma Bonita de Ciudad Valles, tras no respetar un señalamiento de alto.

El accidente se registró en el cruce de las calles Sabino y Estadio, frente a un bar. El conductor de un Nissan Versa blanco, con placas del Estado de México, circulaba desde la colonia Emiliano Zapata hacia el bulevar Lázaro Cárdenas cuando invadió la vía de preferencia de una camioneta Chevrolet SUV, ocasionando la colisión.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y revisaron a los involucrados, quienes resultaron ilesos.

Ambos vehículos contaban con seguro, por lo que se esperaba que los conductores llegaran a un acuerdo en el sitio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Conductor del Estado de México provoca choque en Ciudad Valles
Conductor del Estado de México provoca choque en Ciudad Valles

Conductor del Estado de México provoca choque en Ciudad Valles

SLP

Redacción

El accidente ocurrió frente a un bar en la colonia Loma Bonita; no hubo personas lesionadas

Ejecutan a balazos a un hombre en la colonia Simón Díaz
Ejecutan a balazos a un hombre en la colonia Simón Díaz

Ejecutan a balazos a un hombre en la colonia Simón Díaz

SLP

Redacción

El ataque ocurrió durante la madrugada en la calle Taiwán; autoridades estatales desplegaron un operativo en la zona

Clausuran fiesta ilegal donde había menores
Clausuran fiesta ilegal donde había menores

Clausuran fiesta ilegal donde había menores

SLP

Redacción

Se vendía alcohol y el establecimiento no contaba con los permisos municipales

Con cristal, arrestan a dos malvivientes
Con cristal, arrestan a dos malvivientes

Con cristal, arrestan a dos malvivientes

SLP

Redacción