Atiende Protección Civil ataque de abejas a una familia en Jesús Goytortúa

Protección Civil Municipal informó de la atención que se dio a una familia, luego de que reportaran un ataque de abejas al Sistema de Emergencias 911.

Los hechos ocurrieron en la avenida Jesús Goytortúa.

El llamado de emergencia fue atendido conjuntamente por Protección Civil de la capital, Bomberos Metropolitanos y la Cruz Roja Mexicana, luego de que un número importante de abejas ingresara en su vehículo tipo camioneta, cuando se encontraban estacionados.

Se informó que se buscó en todo momento no afectar a las abejas y su panal, como protección a esta especie de insectos de vital actividad para nuestro entorno ecológico, por lo que se acordonó el área, para prevenir que este tipo de hechos no se repita. No se reportaron lesiones de gravedad.