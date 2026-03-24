Atrapan a clonadores de tarjetas bancarias

Policías de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a dos hombres que engañaron a un cuentahabiente de un banco para cambiarle su tarjeta y retirar dinero, dicha acción se llevó a cabo en Cabecera Municipal al atender un reporte ciudadano.

Los agentes municipales se presentaron en una sucursal bancaria de la plaza Citadina, donde un hombre señaló directamente a dos individuos de acercarse luego de que el cajero automático rechazó su tarjeta, para supuestamente cambiársela y realizar un retiro de efectivo, el cual fue notificado en su teléfono celular.

Los oficiales municipales se acercaron con los reportados y, después de entrevistarlos se identificaron como Alejandro "N" de 54 años y Daniel "N" de 46 años, pidiendo la parte afectada proceder legalmente en su contra, asegurándoles una camioneta marca Ford Transit en la que se movían.

A ambos les hicieron saber que serían detenidos por presunto robo, para después ponerlos a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde quedaron a disposición.

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