El verdadero fin del mundo

El título parecería premonición amarillista como muchas notas que encontramos continuamente a nuestro paso, esta clase de noticias, promete días de obscuridad apocalíptica y eventos casi sobrenaturales que acabarían con el planeta, la Tierra y hasta con el universo conocido.

Si nos alejamos un poco de la fantasía encontraremos que las historias reales son aún más impresionantes de lo que podríamos imaginar. Por ejemplo, la vida de las estrellas; en el espacio existen las nebulosas, enormes nubes de gases y polvo miles de veces más grandes que el Sistema Solar. Dentro de estas nebulosas se forman zonas más densas donde la materia comienza a unirse, gracias a la gravedad se forma una proto estrella, es decir una estrella bebe, la materia se junta en el interior cada vez más caliente por la presión que se acumula y cuando alcanza más o menos un millón de grados centígrados comienza la núcleo síntesis y emite luz.

La nebulosa de Orión, una nube de gases y polvo donde están naciendo estrellas. En una noche despejada se puede ver a simple vista.

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Si observamos las estrellas en una noche clara, veremos que tienen colores y titilan (pulsan), cuando las estrellas son jóvenes las vemos de color amarillo, blanco y azul, dependiendo de su tamaño y temperatura, siendo las azules las más grandes y calientes.

En este caso, el Sol es una pequeña estrella enana amarilla de apenas unos 6 mil grados en su superficie. También se observan algunas estrellas de color rojo, estas son estrellas maduras que están llegando hacia el final de su vida.

El diagrama HR nos muestra las características de las estrellas, el Sol es una estrella pequeñita comparado con otras.

En el proceso de núcleo síntesis, la fusión nuclear forma elementos nuevos a partir del Hidrógeno, con la energía equivalente a miles de bombas atómicas, las estrellas desde su interior, cocinan todos los elementos naturales que conocemos en la tabla periódica.

El calcio de nuestros huesos o el fierro de nuestra sangre, nacieron dentro de una estrella que existió hace miles de millones de años en el pasado. Cuando esta estrella terminó su vida explotó y parte de ese material se recicló para formar al Sol, los planetas y por supuesto, la Tierra. Así es que somos polvo de estrellas.

Y aquí, es en dónde entra el fin del mundo. El Sol también está quemando combustible, formando elementos como el Helio lleva produciendo energía unos 5 mil millones de años. Hacia el final de su vida, cuando el combustible este por terminarse comenzará a crecer dramáticamente pulsando y formando capas muy calientes se comerá a los planetas rocosos, crecerá tanto que ocupará el inmenso espacio que hay hasta la órbita de Marte.

Aquí en la Tierra veremos como el Sol empieza a crecer, tanto, que acabará con la atmósfera, evaporará toda el agua de los océanos y la superficie acabando también con los seres vivos, para después consumir a nuestro planeta en su interior. Al final expulsará como en un suspiro macabro una nube de gases y polvo que arrasará a los 4 planetas gigantes gaseosos, y ese será el verdadero fin de nuestro planeta, ya casi, como de mañana en unos 4500 o 5 mil millones de años.

La muerte del Sol dejará material para formar otro sistema planetario y así todo el ciclo se repite. Estrellas pequeñas como la nuestra solo alcanzan a formar los primeros elementos hasta el número 26 de la tabla periódica, el Hierro, dejan su núcleo brillando por mucho tiempo hasta que al final se apaga.

Las estrellas medianas tienen una explosión más dramática, la famosa super nova, que alcanza presión y temperatura para formar elementos más pesados, y las estrellas más grandes que hayan tenido unas 20 veces el tamaño del Sol, al final, pueden formar estrellas de neutrones y los famosos agujeros negros.

Simulación de un agujero negro, los objetos más terroríficos del espacio devoran todo los que se les acerca.

Los ciclos del universo nos hacen pensar que tenemos tiempos infinitos para conocer y explorar lo que nos rodea, pero no es así, debemos recordar siempre, que la vida de los humanos es limitada y los recursos de nuestro planeta también, intentar buscar un planeta con las condiciones parecidas a la Tierra para colonizar es complejo y alcanzarlo es sumamente difícil, no tenemos a donde ir, lo mejor es cuidar y respetar el hogar que ya tenemos.