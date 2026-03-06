Atrapan a supuestos maleantes en operativos

Dos sujetos armados y con droga, así como otro señalado de objetivo prioritario, fueron capturados en la zona metropolitana por elementos de la Guardia Civil Estatal mediante operativos de seguridad que se implementan en forma permanente.

En el primero caso, los agentes detuvieron a Jorge "N" de 33 años, y a Christopher "N", de 18 años, cuando los detectaron en calles del Barrio de Tlaxcala, en esta capital, donde tripulaban una camioneta Escalade.

Los elementos policiales determinaron marcarle el alto a la camioneta, de donde descendieron a los individuos y al realizar una inspección encontraron en el interior dos pistolas tipo escuadras y una más de réplica, así como dos cargadores, 40 cartuchos útiles, 10 dosis de la droga sintética conocida como "cristal".

En una segunda acción, los elementos estatales detuvieron en el municipio de Villa de Pozos a Luis "N", de 35 años, quien presuntamente portaba una dosis de marihuana; de acuerdo con información institucional, es señalado como objetivo delincuencial, al estar posiblemente vinculada con diversos atracos a tiendas de conveniencia en la zona oriente del área metropolitana.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A los tres individuos se les leyeron sus derechos y fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, los dos primeros junto con las armas y la droga, así como la camioneta en que se desplazaban.