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Auto se impacta contra contención en el Distribuidor

Por Redacción

Abril 09, 2026 03:00 a.m.
A
Auto se impacta contra contención en el Distribuidor

Cuando circulaba por el distribuidor Juárez, un automóvil quedó prácticamente destrozado al impactarse contra la contención de concreto en el ramal que conduce de la carretera a Matehuala hacia la de México, por suerte no hubo personas lesionadas en este caso.

El hecho tuvo lugar al mediodía de este miércoles, inicialmente un automóvil Volkswagen Gol de color gris, circulaba por la carretera a Matehuala en dirección de norte a sur.

Cuando arribó al distribuidor Juárez, el conductor ascendió por el ramal para tomar hacia la carretera a México, en donde perdió el control del volante hacia su izquierda y así impactó la parte lateral delantera derecha contra el muro de contención, quedando totalmente inservible.

A causa del percance el tránsito se vio interrumpido en ese ramal de distribuidor y elementos de la Policía Vial Municipal llegaron a tomar conocimiento del hecho, ordenando el traslado del carro a una pensión en tanto se llevan a cabo los trámites respectivos.

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