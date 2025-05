Auto sufre falla mecánica y causa una carambola

Al sufrir una falla mecánica, un automóvil ocasionó una carambola en la carretera a Rioverde, con la participación de un total de cuatro vehículos que sufrieron daños materiales de consideración, aunque no se registraron personas lesionadas.

Los hechos ocurrieron cerca de las siete de la mañana de este martes, cuando un automóvil Volkswagen Pointer color azul se desplazaba por los carriles centrales de la carretera a Rioverde, en dirección del distribuidor Juárez hacia el Periférico Oriente.

Fue a la altura del puente del Anillo Periférico, en donde el carro sufrió una falla mecánica y ocasionó que otros vehículos también chocaran por alcance, un Atos color verde, un Jeta color rojo y una camioneta Ford Escape color azul.

Con la carambola entre los vehículos, el tránsito en la carretera se atoró durante un tiempo considerable hasta que llegaron elementos de la Policía Vial de Soledad, quienes cerraron los carriles hasta que se realizaron las maniobra de retirar las unidades con grúas.

Se esperaba que los conductores pudieran llegar a un acuerdo reparatorio en lo particular, para que el caso no pasara a mayores ya que no hubo personas lesionadas.