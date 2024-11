Madres buscadoras reportan hallazgo de restos humanos en Villa de Reyes

El colectivo de madres buscadoras "Voz y Dignidad por los nuestros" confirmó que recientemente se registró el hallazgo de restos de cuerpos humanos en un predio en el municipio de Villa de Reyes, San Luis Potosí.

Edith Pérez, fundadora y vocera del colectivo de madres buscadoras detalló que la comisión pidió la intervención de este grupo para que de forma conjunta se realicen los trabajos de exploración, ya que por la cantidad de restos humanos se presume que son "varios" los cuerpos que ahí trataron de ser aniquilados.

"Fueron encontrados varios restos incluso algunos en ácido, o sea, es un campo de exterminio y están usando ácido", explicó.

En este sentido, dijo que de momento no se tiene una cifra del número de personas que podrían estar en este lugar, puesto que al tratarse de "restos humanos" calcinados y en ácido, podrían ser desde 2 hasta 20 personas. "Hasta 20, la verdad, entonces hasta que se hace el análisis antropológico, pero no siempre se puede obtener así, es interminable".

La madre buscadora indicó que existe puntual preocupación por este municipio de Villa de Reyes, así como Villa de Arista, pues en ambos han detectado que, pese a que existen reportes de desapariciones forzadas, las familias tienen temor de realizar las denuncias e incluso consolidar un grupo de búsqueda en la zona.

"Tanto Reyes como Villa de Arista hemos hecho reuniones con las familias, la fiscalía, la comisión y no, las familias no se acercan y no hemos podido lograrlo", finalizó.