Buscan evitar arrancones y caravanas de "bikers"
Como autoridades en materia de seguridad, "estamos comprometidos en velar las 24 horas del día por la integridad y el patrimonio de la población, por lo que es un tema que está siendo atendido puntualmente", afirmó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Jesús Juárez Hernández, al hablar de la celebración de "arrancones" o caravanas de motociclistas.
Indicó que estas prácticas ilegales, ponen en riesgo la vida de los propios participantes y de terceras personas, por lo cual se mantienen labores de vigilancia que se complementan con el monitoreo de las cámaras de seguridad que se efectúan desde el C5i2.
Aunado a ello, el titular de la SSPCE, destacó que tanto la Guardia Civil Estatal y la División Caminos se mantienen receptivas para la atención y seguimiento de reportes o denuncias ciudadanas.
También se brinda cobertura en caso de que haya eventos de esta magnitud en estacionamientos de plazas y centros comerciales. Por último, Juárez Hernández, destacó la coordinación existente con autoridades municipales para tener intervenciones y así poder suspender o desactivar los clásicos "arrancones" tanto de vehículos como de motocicletas.
