logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SUMAN ESFUERZOS

Fotogalería

SUMAN ESFUERZOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Buscan evitar arrancones y caravanas de "bikers"

Por Redacción

Febrero 01, 2026 03:00 a.m.
A
Buscan evitar arrancones y caravanas de "bikers"

Como autoridades en materia de seguridad, "estamos comprometidos en velar las 24 horas del día por la integridad y el patrimonio de la población, por lo que es un tema que está siendo atendido puntualmente", afirmó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Jesús Juárez Hernández, al hablar de la celebración de "arrancones" o caravanas de motociclistas.

Indicó que estas prácticas ilegales, ponen en riesgo la vida de los propios participantes y de terceras personas, por lo cual se mantienen labores de vigilancia que se complementan con el monitoreo de las cámaras de seguridad que se efectúan desde el C5i2.

Aunado a ello, el titular de la SSPCE, destacó que tanto la Guardia Civil Estatal y la División Caminos se mantienen receptivas para la atención y seguimiento de reportes o denuncias ciudadanas.

También se brinda cobertura en caso de que haya eventos de esta magnitud en estacionamientos de plazas y centros comerciales. Por último, Juárez Hernández, destacó la coordinación existente con autoridades municipales para tener intervenciones y así poder suspender o desactivar los clásicos "arrancones" tanto de vehículos como de motocicletas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Matan a balazos a hombre en carpintería de La Lomita
Matan a balazos a hombre en carpintería de La Lomita

Matan a balazos a hombre en carpintería de La Lomita

SLP

Redacción

Fue cerca de las 14:00 horas que se registraron los hechos

Sofocan incendio en carpintería de Soledad; sólo daños
Sofocan incendio en carpintería de Soledad; sólo daños

Sofocan incendio en carpintería de Soledad; sólo daños

SLP

Redacción

Los hechos, en la calle Los Arriaga, de la colonia Rivas Guillén

Exigen justicia tras homicidio de alumno del Cobach
Exigen justicia tras homicidio de alumno del Cobach

Exigen justicia tras homicidio de alumno del Cobach

SLP

El Universal

El presunto agresor continúa sin ser localizado y no hay información oficial

Abandonan vehículo tras muerte de motociclista
Abandonan vehículo tras muerte de motociclista

Abandonan vehículo tras muerte de motociclista

SLP

Pulso Online

Los hechos, después de medianoche en la colonia Popular