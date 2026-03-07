Cae asaltante de OXXO´s en colonia San Luis Rey

Oficiales de la Guardia Municipal realizaron la detención de un presunto asaltante de OXXO´s, luego de que atracó una tienda de la colonia San Luis Rey, quedó a disposición de la autoridad ministerial para el deslinde de responsabilidades.

De acuerdo al reporte, personal de la tienda OXXO ubicada en la calle Laguna de Términos en la colonia San Luis Rey, solicitó la presencia policial para denunciar el robo con violencia de dinero en efectivo y diversos productos, señalando a un hombre joven que portaba un cuchillo con el que los amenazó para cometer el delito y salir del establecimiento.

Los agentes municipales emprendieron un dispositivo de búsqueda en las inmediaciones logrando localizar al señalado en la calle Lago Onega en la misma colonia.

Al momento de la inspección preventiva, se le encontró en posesión de algunos productos de la tienda, y fue plenamente reconocido por parte de los trabajadores, quienes manifestaron su intención de proceder legalmente.

Ante los hechos, los oficiales municipales procedieron con la detención de Jared "N" de 18 años de edad, quien fue trasladado a las celdas preventivas de la Policía Municipal para la certificación médica correspondiente y finalmente fue presentado ante la Fiscalía General del Estado a fin de determinar su situación legal en donde se le investiga su presunta responsabilidad en diversos atracos a tiendas de conveniencia en la zona.