Seguridad

Cae objetivo prioritario en Villa de Arista

Por Redacción

Enero 17, 2026 03:00 a.m.
A
Cae objetivo prioritario en Villa de Arista

Como resultado de las acciones permanentes para el combate frontal a la delincuencia, agentes de la Guardia Civil Estatal realizaron la detención de un objetivo prioritario, presunto vendedor de droga en el municipio de Villa de Arista.

Los hechos ocurrieron mientras los elementos de la Guardia Civil Estatal efectuaban recorridos de seguridad y vigilancia preventiva, con el objetivo de inhibir conductas constitutivas de delito y salvaguardar la tranquilidad de la población. Durante estas labores, se logró la detención de un masculino que fue identificado como Junior "N" de 36 años.

De acuerdo con la información recabada, el detenido se identifica como integrante de un grupo criminal,  por lo que se procedió a su aseguramiento, así como al decomiso de las 25 dosis de "cristal" que presuntamente andaba vendiendo en la zona. 

El detenido y la droga asegurada fueron puestos a disposición de la autoridad competente, quien será la encargada de determinar su situación legal conforme a derecho.

La Guardia Civil Estatal refrenda su compromiso de continuar con operativos estratégicos y acciones de proximidad que permitan debilitar a los grupos delictivos, prevenir la violencia y garantizar la seguridad y el orden en los municipios del estado.

