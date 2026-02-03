Cae sujeto con decenas de "ponchallantas" en Bellas Lomas

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que agentes caitalinos aseguraron a un hombre en posesión de más de 70 "ponchallantas".

Esto, gracias a la presencia operativa en las colonias de la capital con los que se logró detectar al implicado de 33 años y evitar riesgos a la seguridad, dijo la corporación.

La detención se efectuó en calles de la colonia Bellas Lomas, al sur de la ciudad, donde los oficiales detectaron a un individuo que circulaba a bordo de una bicicleta transportando una garrafa.

Al realizar una inspección preventiva, se localizaron 73 artefactos metálicos diseñados para dañar neumáticos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí