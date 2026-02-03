Cae sujeto con decenas de "ponchallantas" en Bellas Lomas
Agentes caitalinos logran detectar y asegurar a un hombre con artefactos metálicos en operativo de seguridad.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que agentes caitalinos aseguraron a un hombre en posesión de más de 70 "ponchallantas".
Esto, gracias a la presencia operativa en las colonias de la capital con los que se logró detectar al implicado de 33 años y evitar riesgos a la seguridad, dijo la corporación.
La detención se efectuó en calles de la colonia Bellas Lomas, al sur de la ciudad, donde los oficiales detectaron a un individuo que circulaba a bordo de una bicicleta transportando una garrafa.
Al realizar una inspección preventiva, se localizaron 73 artefactos metálicos diseñados para dañar neumáticos.
