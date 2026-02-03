logo pulso
Seguridad

Cae sujeto con decenas de "ponchallantas" en Bellas Lomas

Agentes caitalinos logran detectar y asegurar a un hombre con artefactos metálicos en operativo de seguridad.

Por Redacción

Febrero 03, 2026 11:53 a.m.
A
Foto: SSPC

Foto: SSPC

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que agentes caitalinos aseguraron a un hombre en posesión de más de 70 "ponchallantas".

Esto, gracias a la presencia operativa en las colonias de la capital con los que se logró detectar al implicado de 33 años y evitar riesgos a la seguridad, dijo la corporación.

La detención se efectuó en calles de la colonia Bellas Lomas, al sur de la ciudad, donde los oficiales detectaron a un individuo que circulaba a bordo de una bicicleta transportando una garrafa.

Al realizar una inspección preventiva, se localizaron 73 artefactos metálicos diseñados para dañar neumáticos.

