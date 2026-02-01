Capturan a par de "halcones" en Matehuala

MATEHUALA.- Dos presuntos "halcones" fueron capturados en el municipio de Matehuala por elementos de la Guardia Civil Estatal, les aseguraron droga y ponchallantas que dijeron utilizar durante persecuciones policiales.

En el primer caso, elementos policiales patrullaban sobre un camino de terracería, perteneciente a la comunidad de La Viuda, en donde detectaron una camioneta Nissan Kicks color blanco que circulaba en forma sospechosa, por lo que le marcaron el alto al conductor.

El sujeto dijo llamarse Mario N. de 21 años de edad, el cual en primera entrevista reconoció de viva voz dedicarse al halconeo para un grupo delicito.

En la revisión a la camioneta, los agentes policiales encontraron 53 bolsas de marihuana y treinta ponchallantas, de las que el sujeto dijo que utiliza para averiar los neumaticos de las patrullas policiales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al ser consultado el estatus legal de la camioneta, se estableció que cuenta con reporte de robo con violencia del pasado día 27 de enero en la colonia Del Carmen, perteneciente al municipio de Villa de Guadalupe.

Por otro lado, en patrullajes sobre la avenida Mante intersección con Lerdo de Tejada en la colonia La Florida, en el municipio de Matehuala, se procedió al arresto de Francisco N. de 25 años de edad, el cual también traía poncha llantas en su poder.

Al ser revisado, al individuo se le decomisaron 20 ponchallantas y también dijo dedicarse al "halconeo" para el mismo grupo delictivo del anterior.

Los dos sujetos fueron detenidos y se les puso a disposición de las autoridades respectivas por los delitos que les resulten, además también se les leyeron los derechos humanos de personas en detención.