Cae sujeto que intentó vender un carro robado

Un sujeto que pretendía vender un carro robado, y que hasta lo publicaba en Facebook, fue capturado por elementos de la Guardia Civil Estatal que lo detectaron cuando circulaba por el Periférico Norte.

Presuntamente el vehículo BMW color gris modelo 2008, habría sido robado días antes en la colonia San Luis Rey y el dueño se comunicó a la línea 9-1-1 para reportar que lo había observado en venta a través de las redes sociales, implementándose un dispositivo que culminó con la detención del supuesto vendedor en Periférico Norte y calle Oro en la colonia Morales Saucito.

El arresto ocurrió luego de que se citara al presunto para mostrar el vehículo en cuestión y personal del C5i2 diera seguimiento al reporte mediante labores de ciberpatrullaje, dando con la publicación en donde ponen a la venta el vehículo referido.

El individuo fue identificado como Luis A., el cual fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado que continuará con las indagatorias.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí, alerta a la ciudadanía por estafas en la compra-venta de vehículos, por lo que se hace un llamado a atender una serie de recomendaciones para evitar ser víctima, entre ellas no confiar en venta de vehículos por internet o redes sociales, hacer el procedimiento de compra o venta en un lugar confiable, hacerse acompañar de una o más personas, no confiar en depósitos o transferencias bancarias así como pagos en cheques y revisar que la documentación no tenga alteraciones viables.

Para corroborar la situación legal del vehículo a adquirir, se recomienda asistir a las instancias de la Secretaría de Finanzas, Fiscalía General de Justicia y la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado para comprobar la legalidad de la documentación del vehículo.