Cae vehículo a un profundo barranco
XILITLA.- Una camioneta se salió del camino y cayó aproximadamente treinta metros por un barranco, en la carretera federal 120 La Y Griega - Xilitla.
La mañana de este sábado, una familia que vive en la cabecera municipal de Xilitla circulaba por la carretera en mención, a bordo de una camioneta SUV color gris.
Estaba lloviznando y se presume que el conductor no tuvo precaución al pasar por una curva cerca de Ixtacamel, por lo que la unidad derrapó y terminó cayendo al barranco.
Las tres personas que viajaban a bordo sobrevivieron, y al poco tiempo llegaron para brindarles auxilio los rescatistas de Protección Civil, al mando de Raúl Nieto Guerrero, junto con dos elementos, quienes los trasladaron a un centro médico.
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También apoyaron en las maniobras y el abanderamiento los oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
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Las camionetas involucradas fueron una Chevrolet Silverado y una Mitsubishi